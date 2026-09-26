Dodental stijgt na explosie en instorten woongebouw Athene

ATHENE (ANP/AFP) - De brandweer in Athene heeft tot nu toe zeker twee doden gevonden na een explosie vrijdag in het centrum van de Griekse hoofdstad. Eerder op zaterdag werd het lichaam van een jonge Amerikaanse vrouw aangetroffen tussen het puin. Er is niet bevestigd wie het andere slachtoffer is. De Griekse omroep ERT spreekt van vier gevonden lichamen.

Een woongebouw van twee verdiepingen stortte vrijdagochtend in na een explosie. Het is nog niet bekend hoe dit kon gebeuren. Lokale autoriteiten spraken van een mogelijke gasexplosie. In totaal werden zes mensen vermist.

De Amerikaanse vrouw sliep samen met haar partner en een bevriend stel in een gehuurd appartement. Ze zouden vrijdag vliegen vanaf de luchthaven van Athene, maar kwamen niet opdagen. Er wordt ook gezocht naar een ouder echtpaar dat in een van de appartementen woonde.