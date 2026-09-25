Het verschil merk je pas als je de maandlasten naast elkaar legt. De gemiddelde hypotheekrente voor tien jaar vast met NHG lag begin dit jaar nog op 3,84 procent. Inmiddels steeg dat tarief naar 4,38 procent, het hoogste niveau sinds november 2023. Op een hypotheek van €400.000 betaal je daardoor €180 per maand meer aan rente, ofwel €2.160 per jaar. En het einde is nog niet in zicht.

Zo snel ging het omhoog

De rente bewoog dit jaar aanvankelijk de andere kant op. Vóór het conflict in het Midden-Oosten daalde het gemiddelde voor tien jaar vast met NHG zelfs van 3,84 naar 3,68 procent. Daarna keerde de trend. Stijgende energieprijzen dreven de inflatie in Nederland weer op tot boven de 3 procent, de ECB verhoogde op 10 september haar depositorente naar 2,50 procent, en de kapitaalmarktrente liep fors op tot boven de 3,5 procent.

Wie langer vastzet, betaalt inmiddels nog meer. De rente voor twintig en dertig jaar vast steeg naar 4,67 tot 4,69 procent, aldus Raisin. Alle vaste hypotheekrentes liggen inmiddels boven de 4 procent; alleen de variabele rente zit nog in de 3 procent, constateert De Hypotheekshop.

Van 3,84% in januari naar 4,38% nu. Op een hypotheek van €400.000 is dat €180 per maand meer aan rente.

Dit kost het je concreet

De rekensom is eenvoudig: neem je hypotheekbedrag, vermenigvuldig het met het renteverschil (0,54 procentpunt) en deel door twaalf. Bij €400.000 is dat €180 per maand aan extra rente, ofwel €2.160 per jaar. Bij een annuïteitenhypotheek over dertig jaar valt de stijging van de totale bruto maandlast iets lager uit, omdat bij een hogere rente verhoudingsgewijs meer van je maandbetaling naar rente gaat en minder naar aflossing. Het bedrag dat je puur aan rente betaalt, is hoe dan ook €180 hoger.

Het extra maandelijkse rentebedrag per hypotheekbedrag, ten opzichte van de rente in januari (de NHG-grens ligt in 2026 op €470.000):

€250.000: circa €113 per maand meer aan rente

€350.000: circa €158 per maand meer aan rente

€400.000: €180 per maand meer aan rente

€470.000 (NHG-grens): circa €212 per maand meer aan rente

Waarom de stijging waarschijnlijk niet voorbij is

De Nederlandse tienjaars kapitaalmarktrente, de graadmeter voor langlopende hypotheektarieven, opende begin september op 3,411 procent en sloot op 24 september op 3,689 procent, meldt Raisin. De rentes op de financiële markten stegen afgelopen week sterk, terwijl de vaste hypotheekrentes minder hard meegingen. Dat betekent dat de meeste geldverstrekkers hun tarieven de komende tijd verder gaan verhogen.

Van Bruggen Adviesgroep verwacht dat de stijgende trend deze week aanhoudt, maar waarschijnlijk met kleinere verhogingen dan de afgelopen twee weken. De eerste geldverstrekkers kondigden al nieuwe verhogingen aan, waaronder ABN AMRO, Centraal Beheer, Florius, Obvion en Rabobank. Beleggers houden er rekening mee dat de ECB haar rente in 2026 nog één of twee keer verhoogt.

De kapitaalmarktrente steeg in september van 3,41% naar 3,69%. Banken hebben die sprong nog niet volledig doorberekend.

Wat je nu kunt doen

Laat een hypotheekadviseur je maandlasten doorrekenen met het huidige renteniveau. Een berekening van voor de zomer is verouderd.

Loopt je rentevaste periode binnenkort af? Een uitgebracht aanbod blijft vaak enkele maanden geldig, ook als de rente daarna stijgt. Check de exacte termijn bij je aanbieder.

Vergelijk niet alleen het rentepercentage, maar ook de vaste kosten, de voorwaarden en het type contract per aanbieder.

Reken het verschil altijd door in euro's per maand. Het verschil tussen 3,84% en 4,38% klinkt als een half procentpunt, maar kost op €400.000 tot €180 per maand.

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