Nederland telt naar schatting 2,9 miljoen huiskatten. Als jij er een hebt, krijg je straks te maken met een nieuwe verplichting. Staatssecretaris Silvio Erkens (VVD) bevestigde deze week dat alle pasgeboren katten vanaf 1 januari 2028 een microchip moeten krijgen. De kosten: tussen de €25 en €55 per kat. De verrassing: de overheid vergoedt het volledige bedrag.

62.500 katten per jaar kwijt

Jaarlijks raken in Nederland zo'n 62.500 katten vermist, meldde het AD. Van die katten wordt slechts ongeveer tien procent gevonden en opgevangen door dierenwelzijnsorganisaties zoals de Dierenbescherming; de rest belandt op straat.

Bij honden ligt dat compleet anders. Het chippen van honden is sinds 2013 verplicht. Sindsdien kan de Dierenbescherming zo'n negentig procent van de gevonden honden herenigen met het baasje. Bij katten lukt dat bij slechts vijftien tot twintig procent van de gevallen, doordat een chip ontbreekt of de registratie niet klopt, meldt de Dierenbescherming.

Bij honden keert meer dan negentig procent van de gevonden dieren terug naar het baasje. Bij katten is dat nog geen twintig procent.

Drie jaar lang aangekondigd, nu bevestigd

Het idee is niet nieuw. Voormalig landbouwminister Piet Adema (ChristenUnie) stelde het plan drie jaar geleden al voor, maar het werd niet uitgevoerd. De invoering werd vervolgens gepland rond 2026, maar die datum werd niet gehaald. De Dierenbescherming lobbyde jarenlang voor de invoering en voerde onder meer campagne onder de naam 'Chip de kat!'.

Erkens trekt het plan nu door: de plicht geldt vanaf 1 januari 2028 voor alle pasgeboren katten, en de verantwoordelijkheid voor het laten chippen ligt bij de eigenaar. De dierenarts verzorgt de registratie. De kattenchipplicht maakt deel uit van een breder maatregelenpakket rond huisdierenwelzijn. In Erkens wil verplichte cursus voor baasje van bijtgrage hond beschreven we eerder de plannen voor hondenbezitters.

Zo werkt de chip

De microchip is een kleine transponder die onder de huid wordt geplaatst. Het apparaatje is niet groter dan een rijstkorrel en wordt door de dierenarts met een injectienaald tussen de schouderbladen gezet. De chip is gekoppeld aan de gegevens van de eigenaar, waardoor een gevonden kat snel naar huis kan worden teruggebracht.

De Nederlandse maatregel sluit aan bij de Europese verordening voor het welzijn en de traceerbaarheid van honden en katten, die in 2028 van toepassing wordt. In 2031 komt er een Europese database met registraties van honden en katten, zodat baasjes ook over de grens opgespoord kunnen worden.

In 2031 komt er een Europese database waarmee vermiste katten ook over de grens opgespoord kunnen worden.

Wat je nu kunt doen