ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Plan D66, NSC, VVD en GL-PvdA moet geweld tegen vrouwen stoppen

Samenleving
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 8:19
anp110925065 1
DEN HAAG (ANP) - D66, NSC, VVD en GroenLinks-PvdA stellen een pakket maatregelen voor die vrouwen beter moeten beschermen tegen geweld. De partijen stellen voor dat leraren, artsen en andere professionals verplicht een melding moeten doen bij een vermoeden van huiselijk geweld. Ook is het plan om hulpverleners beter op te leiden en ze meer mogelijkheden te geven om in te grijpen.
De voorgestelde maatregelen zullen donderdagmiddag tijdens een debat worden aangeboden aan demissionair staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij (Langdurige en Maatschappelijke Zorg, BBB). De partijen achter deze zogeheten initiatiefnota hebben samen een meerderheid in de Tweede Kamer.
De initiatiefnemers willen ook dat rechters die oordelen over omgang en gezag van kinderen, meer rekening houden met de veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld. Daarnaast willen zij dat het mogelijk wordt voor slachtoffers en hun familieleden om informatie op te vragen over het verleden van een (ex-)partner met geweld.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (15)

Rusland verliest de oorlog – maar niet van Oekraïne

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

225017384_m

Deze ‘slaapschakelaar’ bouwt spieren op, verbrandt vet en houdt je brein scherp

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

IMG_2442

5 trucs om slimmer te lijken dan je bent

Loading