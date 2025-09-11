Plan D66, NSC, VVD en GL-PvdA moet geweld tegen vrouwen stoppen

DEN HAAG (ANP) - D66, NSC, VVD en GroenLinks-PvdA stellen een pakket maatregelen voor die vrouwen beter moeten beschermen tegen geweld. De partijen stellen voor dat leraren, artsen en andere professionals verplicht een melding moeten doen bij een vermoeden van huiselijk geweld. Ook is het plan om hulpverleners beter op te leiden en ze meer mogelijkheden te geven om in te grijpen.

De voorgestelde maatregelen zullen donderdagmiddag tijdens een debat worden aangeboden aan demissionair staatssecretaris Nicki Pouw-Verweij (Langdurige en Maatschappelijke Zorg, BBB). De partijen achter deze zogeheten initiatiefnota hebben samen een meerderheid in de Tweede Kamer.

De initiatiefnemers willen ook dat rechters die oordelen over omgang en gezag van kinderen, meer rekening houden met de veiligheid van slachtoffers van huiselijk geweld. Daarnaast willen zij dat het mogelijk wordt voor slachtoffers en hun familieleden om informatie op te vragen over het verleden van een (ex-)partner met geweld.