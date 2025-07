Dodental Texas loopt op tot 78, onder wie 28 kinderen

AUSTIN (ANP/RTR) - In de Amerikaanse staat Texas is het dodental door overstromingen opgelopen tot 78. In de regio Kerr County kwamen 68 mensen om het leven, onder wie 28 kinderen, zei politiekorpschef Larry Leitha zondag. Elders in de staat vielen tien doden, liet gouverneur Greg Abbott eerder weten. Hij specificeerde niet om hoeveel kinderen het ging. Er worden nog 41 mensen vermist.

Bij het Camp Mystic langs de rivier Guadalupe in Kerr County wordt volgens politiechef Leitha nog naar tien vermiste meisjes en één begeleider gezocht. Het christelijke zomerkamp waar ongeveer 700 meisjes aanwezig waren, werd getroffen door een vloedgolf na zware regenval op vrijdag. Op beelden is te zien hoe een deel van de slaapvertrekken grotendeels onder water is komen te staan.

Het kamp stelt dat ouders die nog niet zijn gecontacteerd, niet meteen van het ergste uit moeten gaan. De Nationale Garde van Texas deelt op X beelden van groepen meisjes die worden gered in vrachtwagens van het leger.