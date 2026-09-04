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Dodental Tibet na overstroming gestegen naar 31

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 15:04
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LHASA (ANP/RTR) - Het dodental door de overstromingsramp in het Himalayagebergte is in Tibet is gestegen naar 31. Ook worden nog 531 mensen vermist, meldt staatspersbureau Xinhua.
Chinese media maakten eerder nog melding van 21 omgekomen slachtoffers. Het officiële dodental in het aangrenzende Nepal ligt veel hoger. Daar kwamen ongeveer 1300 mensen om het leven. Duizenden personen worden nog vermist.
De ramp voltrok zich eind augustus. Na een gletsjerinstorting liet een vloedgolf een spoor van verwoestingen achter in het grensgebied. Dorpen, wegen en bruggen in het bergachtige gebied werden weggevaagd.
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