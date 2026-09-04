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Hoeveelheid ingeleverd vuurwerk stijgt tot bijna 360 kilo

Samenleving
door anp
vrijdag, 04 september 2026 om 15:06
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DEN HAAG (ANP) - De hoeveelheid vuurwerk die mensen hebben ingeleverd bij speciale inzamelpunten is gestegen tot bijna 360 kilo. Op vrijdag konden mensen in het Gelderse Lochem afstand doen van hun vuurwerk, en daar kwam 218,5 kilo binnen, laat de gemeente weten.
In Lochem ging het om 206 kilo consumentenvuurwerk. Daarnaast ontving het inleverpunt 8,5 kilo vuurwerk met flitspoeder, zoals strijkers, en 4 kilo vuurwerk voor noodsignalen.
Eerder deze week waren er inzamelingen in Terneuzen, Middelburg en Venlo. Daar leverden mensen in totaal 140,7 kilo vuurwerk in, waarvan 103,5 kilo in Middelburg. Vergelijkbare cijfers van eerdere jaren zijn er niet.
In de komende dagen zijn er inzamelmomenten in plaatsen als Maastricht, Bergen op Zoom, Breda, Tilburg, Den Bosch en Eindhoven. De vuurwerkinzameling van de overheid duurt tot begin oktober. Bij de komende jaarwisseling is consumentenvuurwerk landelijk verboden. Alleen klein siervuurwerk, zoals sterretjes, is nog toegestaan.
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