ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Syrië kondigt vierdaags bestand aan met Koerdische strijdgroep

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 19:08
anp200126220 1
DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - Syrië heeft een vierdaags bestand aangekondigd met de strijdgroepen van voornamelijk Koerden in het noordoosten. Die zijn verenigd in de SDF, de Syrische Democratische Strijdkrachten. Volgens Damascus gaat het bestand dinsdagavond in. De SDF hebben laten weten dat ze in beginsel voor het bestand zijn, mits er geen nieuwe aanvallen volgen.
De Arabische en Koerdische bevolkingsgroepen in Syrië zijn door de burgeroorlog die in 2011 begon steeds verder van elkaar vervreemd geraakt. De door de VS gesteunde SDF was een belangrijke factor in het verslaan van de jihadisten van Islamitische Staat (IS). De huidige machthebbers van Syrië komen voort uit jihadistengroepen. Ze willen het gezag van de regering herstellen, ook in gebieden die al jaren door Koerden worden beheerst.
De SDF werd met steun van de VS opgericht als coalitie tegen IS. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zei dinsdag dat de SDF sinds de nederlaag van de jihadisten geen zin meer heeft.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

gandr-collage (2)

Musk dreigt Ryanair te kopen

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

Loading