Syrië kondigt vierdaags bestand aan met Koerdische strijdgroep

DAMASCUS (ANP/AFP/RTR) - Syrië heeft een vierdaags bestand aangekondigd met de strijdgroepen van voornamelijk Koerden in het noordoosten. Die zijn verenigd in de SDF, de Syrische Democratische Strijdkrachten. Volgens Damascus gaat het bestand dinsdagavond in. De SDF hebben laten weten dat ze in beginsel voor het bestand zijn, mits er geen nieuwe aanvallen volgen.

De Arabische en Koerdische bevolkingsgroepen in Syrië zijn door de burgeroorlog die in 2011 begon steeds verder van elkaar vervreemd geraakt. De door de VS gesteunde SDF was een belangrijke factor in het verslaan van de jihadisten van Islamitische Staat (IS). De huidige machthebbers van Syrië komen voort uit jihadistengroepen. Ze willen het gezag van de regering herstellen, ook in gebieden die al jaren door Koerden worden beheerst.

De SDF werd met steun van de VS opgericht als coalitie tegen IS. De Amerikaanse Syrië-gezant Tom Barrack zei dinsdag dat de SDF sinds de nederlaag van de jihadisten geen zin meer heeft.