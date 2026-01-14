ECONOMIE
Dodental treinongeluk Thailand loopt op

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 13:19
BANGKOK (ANP/AFP) - Het dodental na een treinongeluk in het noordoosten van Thailand is opgelopen naar 31, meldt het ministerie van Gezondheid. Het ongeluk vond woensdagochtend plaats toen een bouwkraan op rijtuigen van een trein viel. De trein, die onderweg was naar hoofdstad Bangkok, ontspoorde en stond korte tijd in brand.
Bij het ongeluk raakten meer dan zestig mensen gewond en er worden nog drie vermist. De bouwkraan was bezig met werkzaamheden boven het spoor, waar een hogesnelheidslijn naar China wordt gebouwd boven het bestaande traject. De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht.
Het bedrijf dat de werkzaamheden uitvoerde, was ook betrokken bij de bouw van een toren in Bangkok die afgelopen maart instortte na een zware aardbeving in buurland Myanmar. Daarbij kwamen 89 mensen om het leven. Volgens de toenmalige premier Paetongtarn Shinawatra was het gebouw slecht ontworpen en gebouwd.
