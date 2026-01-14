ACM onderzoekt vier warmteleveranciers om te hoge winsten

DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Consument & Markt (ACM) start een onderzoek naar de rendementen van vier warmteleveranciers. Uit een studie is volgens de toezichthouder gebleken dat zij in 2024 een hogere winst behaalden dan de toen geldende norm van 6,8 procent.

De ACM meldt niet om welke leveranciers het gaat. De waakhond onderzoekt waarom hun rendement hoger lag dan het zogenoemde redelijke rendement. De ACM stelt jaarlijks een zogenoemd redelijk rendement vast om ervoor te zorgen dat consumenten met een aansluiting op het warmtenet niet te veel betalen. Dit jaar ligt die op 7 procent.

Als uit het onderzoek van de toezichthouder naar voren komt dat hun winsten net als in 2024 in 2025 ook hoger waren dan de norm, kan de ACM hen dwingen hun tarieven voor 2027 aan te passen.

Vorig jaar zijn in Nederland ongeveer 22.000 huishoudens aangesloten op een warmtenet, meldt de ACM. Daardoor zijn het er in totaal nu meer dan 700.000.