Doha brengt onderhandelaars over bestand Gaza weer bijeen

DOHA/CAÏRO (ANP/DPA/RTR) - De onderhandelingen over een wapenstilstand in de Gazastrook worden volgens de planning donderdag in Doha, de hoofdstad van Qatar, hervat.

Naar verluidt zijn de onderhandelaars veelal dezelfde topfunctionarissen die eerder hebben geprobeerd een bestand te regelen tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas.

Het gaat met name om de chef van de Egyptische inlichtingendienst, Abbas Kamel, de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA William Burns, David Barnea, topman van de Israëlische inlichtingendienst Mossad en de premier van Qatar, Mohammed bin Abdulrahman al Thani.

Qatar behartigt de belangen van Hamas. De Verenigde Staten hebben erop aangedrongen dat Hamas ook daadwerkelijk aan de onderhandelingen in Doha deelneemt. Qatar heeft volgens Washington in een reactie verzekerd dat de beweging er vertegenwoordigd zal zijn. Het is nog niet duidelijk of Hamas een eigen delegatie stuurt.