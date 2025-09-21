ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dolberg heeft buikwandblessure, Weghorst wordt maandag onderzocht

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 17:42
anp210925116 1
EINDHOVEN (ANP) - Kasper Dolberg heeft tegen PSV een blessure aan zijn buikwand opgelopen. Dat gebeurde bij een schot op doel, vertelde Ajax-trainer John Heitinga op een persconferentie.
Dolberg stond in de basis. Wout Weghorst kon niet meedoen. "Tegen PEC Zwolle kreeg hij een tik in zijn rug. Tegen Inter kon hij het woensdag nog volhouden, maar hij kreeg daarna op de training toch weer last", aldus Heitinga. "Wout wordt maandag onderzocht. Dan weten we meer."
Don-Angelo Konadu, ook een spits, zat niet in de selectie. "Hij heeft vrijdag met Jong Ajax meegedaan. Dat vinden we ook belangrijk voor de ontwikkeling van talenten", legde Heitinga uit.
Oscar Gloukh ging na het uitvallen van Dolberg noodgedwongen in de spits spelen. De aanvallende middenvelder maakte de 2-2.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-09-21 om 06.55.36

Duitse winkel: 'Verboden voor Joden'

ANP-444592830

Volgens een darmfloradeskundige is dit hét signaal dat er iets mis is

b6e9aed5-4ed5-4d01-b0ab-3cf2d933155a

Wie is Els rechts

shutterstock_2626133895

Waarom mannen vaker vreemd gaan dan vrouwen: stress

shutterstock_1931670428

Is jouw partner een narcist? Check de 8 tekenen

anp210925031 1

Trump eist dat justitieminister zijn politieke vijanden vervolgt

Loading