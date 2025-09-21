Dolberg heeft buikwandblessure, Weghorst wordt maandag onderzocht

EINDHOVEN (ANP) - Kasper Dolberg heeft tegen PSV een blessure aan zijn buikwand opgelopen. Dat gebeurde bij een schot op doel, vertelde Ajax-trainer John Heitinga op een persconferentie.

Dolberg stond in de basis. Wout Weghorst kon niet meedoen. "Tegen PEC Zwolle kreeg hij een tik in zijn rug. Tegen Inter kon hij het woensdag nog volhouden, maar hij kreeg daarna op de training toch weer last", aldus Heitinga. "Wout wordt maandag onderzocht. Dan weten we meer."

Don-Angelo Konadu, ook een spits, zat niet in de selectie. "Hij heeft vrijdag met Jong Ajax meegedaan. Dat vinden we ook belangrijk voor de ontwikkeling van talenten", legde Heitinga uit.

Oscar Gloukh ging na het uitvallen van Dolberg noodgedwongen in de spits spelen. De aanvallende middenvelder maakte de 2-2.