Israël woest, Palestijnen blij met erkenning Palestijnse staat

Samenleving
door anp
zondag, 21 september 2025 om 17:47
TEL AVIV/RAMALLAH (ANP) - De erkenning van de Palestijnse staat door het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië is slecht gevallen in Israël. De Palestijnse president Mahmoud Abbas is juist blij.
De drie oude bondgenoten van Israël hebben met de erkenning zondag vrede tussen Israël en de Palestijnen niet dichterbij gebracht, maar juist verder weg, stelt het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken. Bovendien "belonen" ze "de grootste massamoord op joden sinds de Holocaust", verwijzend naar Hamas' bloedige verrassingsaanval van bijna twee jaar geleden op Israël.
Abbas daarentegen verwelkomt de "belangrijke en noodzakelijke stap naar een eerlijke en bestendige vrede". Hij dringt aan op een staakt-het-vuren in de Gazastrook "zodat de Palestijnse Staat zijn taken kan opnemen" en de wederopbouw van het verwoeste Gaza kan beginnen.
