Dolle Mina's protesteren tegen vrijspraak in verkrachtingszaak

UTRECHT (ANP) - Bij de rechtbank in Utrecht demonstreren donderdagmiddag tientallen mensen tegen de vrijspraak van twee mannen (45 en 48) voor de verkrachting van een 17-jarig meisje in Nieuwegein. De veertigers werden vrijgesproken omdat volgens de rechtbank niet kon worden vastgesteld dat het minderjarige slachtoffer zich in een 'bijzonder kwetsbare positie' bevond. De actie wordt georganiseerd door de Dolle Mina's.

De demonstranten hebben borden bij zich met daarop teksten als 'blijf van mijn lijf', 'stop victim blaming' en 'geen ja = nee'. Een spreker op het podium vroeg aandacht voor de zogeheten fawn-reactie, een van de mogelijke reacties op dreiging of stress waarbij men zich uit zelfbescherming aanpast en over de eigen grenzen gaat. "Is het normaal dat ons rechtssysteem overlevingsreacties verwart met consent?"

Het Openbaar Ministerie had vier jaar cel geëist en gaat in hoger beroep tegen de vrijspraak.