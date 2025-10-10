ECONOMIE
Dolle Mina's rouwen in Den Haag om uitsluiten vrouwen SGP-lijst

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 17:33
anp101025211 1
DEN HAAG (ANP) - Zo'n twintig Dolle Mina's liepen vrijdagmiddag in een rouwstoet over het Anna van Buerenplein in Den Haag vanwege het uitsluiten van vrouwen op kieslijsten door de SGP. Zij bootsten daarmee de "uitvaart van het passief kiesrecht" na.
Drie actievoerders liepen vooraan de stoet met een roze doodskist in hun handen. Ook was een bord te zien met de tekst 'Geen vrouw als kandidaat blijkbaar normaal voor de Staat'. Op het plein volgde een toespraak en 1.47 minuut stilte, elke seconde staat voor een jaar dat het passief vrouwenkiesrecht niet wordt gerespecteerd.
"Wij willen in aanloop naar de verkiezingen aandacht vragen voor het feit dat de SGP al meer dan honderd jaar het passief kiesrecht schendt voor vrouwen", legt organisator Anoushka Verhoeven uit. "Ook al zijn er in 2007 rechterlijke uitspraken hierover geweest tegen de Nederlandse staat, doen zij hier niks mee", aldus Verhoeven die benadrukt dat het illegaal is.
Lilian Janse wilde zich kandidaat stellen voor de Tweede Kamer, maar zij kwam in augustus niet op de lijst van de conservatief-christelijke partij. Tijdens een ledencongres stemde een grote meerderheid tegen een voorstel van Janse om het makkelijker te maken voor SGP-vrouwen om een politieke functie te vervullen.
