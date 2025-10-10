Oud-studenten betalen iets meer rente over studieschuld

DEN HAAG (ANP) - Sommige oud-studenten moeten de komende vijf jaar een iets hogere rente betalen over hun studieschuld. Het tarief gaat omhoog van 2,21 procent naar 2,29 procent, kondigt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) aan. Het is nog wel aanzienlijk lager dan de 2,95 procent van een paar jaar geleden.

Het verhoogde rentepercentage geldt voor ongeveer 260.000 mensen die voor 2015, onder het oude stelsel, aan een universiteit of hogeschool studeerden en voor een deel van de mbo-studenten. Als zij een studieschuld overhouden, moeten ze die binnen vijftien jaar aflossen

Het rentepercentage daalt wel voor mensen die nu studeren. Zij bouwen weliswaar een studieschuld met rente op, maar die wordt kwijtgescholden wanneer ze binnen tien jaar afstuderen. Als dat niet lukt, hebben ze na hun studie 35 jaar de tijd om hun studieschuld terug te betalen. In de komende vijf jaar moeten zij daarover 2,33 procent rente betalen, in plaats van 2,57 procent.

Gokautomaat

De voorzitter van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), Sarah Evink, stelt dat de rente op studieleningen net een gokautomaat is. "Met je toekomst als inzet. Voor het eerst in drie jaar is het rentepercentage gedaald. Dat is een grote opluchting voor studenten, maar het laat ook zien dat het percentage elk jaar weer onverwachts kan veranderen. Er blijft een constante onzekerheid bestaan over de steeds veranderende kosten om te lenen."

Het ISO stelt verder dat ondanks de daling het rentepercentage een hoge kostenpost blijft voor studenten. "Het leven is superduur, de basisbeurs is bij lange na niet toereikend en daardoor worden studenten gedwongen om te lenen. Met een rente van 2,33 procent moeten (oud-)studenten nog steeds meer dan de helft van hun studieschuld aan rente betalen."