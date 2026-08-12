ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Donderdagavond stille tocht voor doodgeschoten vrouw in Den Haag

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 17:13
anp120826128 1
DEN HAAG (ANP) - Donderdagavond wordt in Den Haag een stille tocht gelopen voor de 34-jarige vrouw die vrijdagnacht werd doodgeschoten in een woning aan de New Yorksingel. De dader was de vader van haar kinderen, die op dat moment in huis aanwezig waren.
De tocht, die naast herdenken in het teken staat van de strijd tegen femicide, zal om 19.00 uur van start gaan in de Betje Wolffstraat. Het evenement is in goede afstemming met directe familie van de vrouw opgezet. De organisatie is in handen van een goede vriendin.
De initiatiefneemster wil met de tocht de stem van de doodgeschoten vrouw laten horen. "Vrouwenmoord mag nooit meer gebeuren, dat is wat hen drijft", aldus een woordvoerder van Namens de Familie, die met de organisatie in contact staat.
In de uitnodiging is te lezen dat aanwezigen wordt gevraagd witte kleding te dragen. Namens de Familie verwacht een grote opkomst. De Haagse burgemeester Jan van Zanen zal aanwezig zijn bij de tocht. Op verzoek van de gemeente is er tijdens de tocht politiebegeleiding.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 06.03.37

Eclipsbril uitverkocht? Via deze gratis livestreams kijk je vanavond gewoon mee

169441255_m

Tropische nacht? Deze 5 fouten maakt bijna iedereen — en nummer 3 maakt je slaapkamer juist warmer

helft heeft geen toegangscode voor smartphone1530592580

Waarom je de zonsverduistering beter niet met je smartphone filmt — zo snel beschadig je de sensor

102597804_m

Hoeveel zin hebben ouderen in seks? (het antwoord zal je verbazen)

189916396_m

35 graden op kantoor en je baas zegt: ‘Gewoon doorwerken’ — dit zijn je échte rechten als werknemer

174158161_m

Waarom vakantie zo goed voor je is (en dit is de ideale lengte)

Loading