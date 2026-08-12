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Tientallen landen veroordelen Iraanse executies

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 16:46
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PARIJS (ANP/AFP) - De Europese Unie en 26 landen hebben de Iraanse executies van demonstranten veroordeeld. Dat schrijven de landen, waaronder Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, in een gezamenlijke verklaring.
De landen roepen op "onmiddellijk te stoppen met het toepassen van de doodstraf en alle willekeurig opgepakte personen zonder uitstel vrij te laten". Volgens hen wordt de doodstraf gebruikt om critici het zwijgen op te leggen, de bevolking te intimideren en individuen te straffen die hun mensenrechten uitoefenen. Dat kan "nooit worden gerechtvaardigd".
De Franse buitenlandminister Jean-Noël Barrot heeft de verklaring gedeeld op X. "Het Iraanse volk moet vrijuit kunnen beslissen over zijn toekomst en zijn fundamentele rechten moeten worden gerespecteerd", schrijft hij erbij.
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