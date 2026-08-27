Dood Mladić voor Srebrenica-overlevenden geen nieuwe opluchting

DEN HAAG (ANP) - Het overlijden van de Bosnisch-Servische voormalig-legerleider Ratko Mladić brengt voor enkele nabestaanden van de genocide bij Srebrenica geen nieuwe opluchting. Voor hen was zijn veroordeling tot levenslange gevangenisstraf in 2017 het belangrijkste moment.

De voorzitter van de Nationale Herdenking Srebrenica Genocide, Adnan Delić, noemt Mladić een oorlogsmisdadiger die "eigenlijk geen podium hoort te krijgen". Volgens hem was het belangrijkste voor de nabestaanden zijn arrestatie in 2011 en de daaropvolgende veroordeling tot levenslang.

Alma Mustafić, genocide-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, overleefde de genocide in Srebrenica. Haar vader werd vermoord. Ze noemt de dood van Mladić "niet onverwacht". Volgens haar probeerde zijn familie Mladić al langere tijd vrij te krijgen, zodat hij thuis kon sterven. Ondanks zijn dood is de ideologie die hij uitdroeg volgens haar nog springlevend: "In Servië is nog altijd sprake van ontkenning van de genocide en verheerlijking van de verantwoordelijke personen."