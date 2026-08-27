ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dood Mladić voor Srebrenica-overlevenden geen nieuwe opluchting

Samenleving
door anp
donderdag, 27 augustus 2026 om 16:27
anp270826177 1
DEN HAAG (ANP) - Het overlijden van de Bosnisch-Servische voormalig-legerleider Ratko Mladić brengt voor enkele nabestaanden van de genocide bij Srebrenica geen nieuwe opluchting. Voor hen was zijn veroordeling tot levenslange gevangenisstraf in 2017 het belangrijkste moment.
De voorzitter van de Nationale Herdenking Srebrenica Genocide, Adnan Delić, noemt Mladić een oorlogsmisdadiger die "eigenlijk geen podium hoort te krijgen". Volgens hem was het belangrijkste voor de nabestaanden zijn arrestatie in 2011 en de daaropvolgende veroordeling tot levenslang.
Alma Mustafić, genocide-onderzoeker aan de Universiteit Utrecht, overleefde de genocide in Srebrenica. Haar vader werd vermoord. Ze noemt de dood van Mladić "niet onverwacht". Volgens haar probeerde zijn familie Mladić al langere tijd vrij te krijgen, zodat hij thuis kon sterven. Ondanks zijn dood is de ideologie die hij uitdroeg volgens haar nog springlevend: "In Servië is nog altijd sprake van ontkenning van de genocide en verheerlijking van de verantwoordelijke personen."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

shutterstock_2665199197

Vanaf 100.000 kilometer wordt een tweedehands auto ineens veel goedkoper

wanneer-je-deze-situatie-tegenkomt-in-spanje-moet-je-direct-ruimte-maken-als-je-het-zelf-doet-zonder-noodzaak-krijg-je-een-boete

Zie je in Spanje een doek uit een rijdende auto wapperen? Dit betekent het

162242517_m

Er komt noodweer aan, vanaf vanavond alle hens aan dek

generated-image

Smartphone niet meer het meest gestolen in vakantie

154167054_m

Is het nuttig om probiotica te slikken?

Loading