Kwallen leggen opnieuw reactoren van Franse kerncentrale stil

GRAVELINES (ANP/DPA) - Kwallen hebben er opnieuw voor gezorgd dat reactoren van een kerncentrale in Frankrijk zijn stilgezet. De dieren zorgden er eerder deze maand ook al voor dat de grootste Franse kerncentrale niet op volledige capaciteit kon draaien.

Twee van de zes reactoren zijn uit voorzorg stilgelegd vanwege de kwallen. Daardoor draait er nu geen enkele reactor van de centrale in Gravelines op volle kracht. Twee andere reactoren draaien op verminderd vermogen en de overige twee reactoren zijn ook stilgelegd, deels vanwege onderhoud.

Sinds woensdagavond is er meer dan 200 ton aan kwallen opgedoken bij de centrale, stelt een woordvoerster van eigenaar energieconcern EDF. De kwallen hopen zich onder meer op bij de filtersystemen. Volgens de woordvoerster probeert EDF de kwallen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken. Zo varen er zeven boten in de buurt van de kerncentrale om de kwallen te vangen en verder op zee weer los te laten.