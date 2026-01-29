ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

EU wil arbeidsmigratie inzetten om economie te versterken

Samenleving
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 12:41
bijgewerkt om donderdag, 29 januari 2026 om 13:44
anp290126154 1
Brussel wil tekorten op de arbeidsmarkt dichten door meer in te zetten op legale migratie. "De EU moet ernaar streven de aantrekkelijkste plek te worden in de wereldwijde concurrentie om talent", schrijft de Europese Commissie in haar donderdag gepresenteerde migratiestrategie voor de komende vijf jaar. Hiermee versterkt de EU haar concurrentievermogen, aldus de Commissie.
Een van de manieren waarop ze talenten van buiten de EU wil binnenhalen, is het vereenvoudigen en versnellen van regels en procedures voor arbeidskrachten waaraan de EU behoefte heeft. Diploma's of kwalificaties van niet-EU-landen moeten ook sneller worden erkend.
De integratie van deze migranten in de EU-landen moet worden verbeterd. Daarvoor wil de Europese Commissie geld uittrekken.
Illegale arbeid en uitbuiting van arbeidsmigranten moet worden bestreden, stelt de Commissie.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 508044476

3 soorten burn-out

39179b03ea320c5dd6ef40ae8572151461d0356f

Maak je geen illusies: dit gebeurt er echt als je arbeidsongeschikt wordt en in de WIA belandt

ANP-548712690

Een jaar Trump-II: sentiment versomberd, waardering en vertrouwen storten in

ANP-543234585

Eva Jinek bejubelde Noa Vahle, maar waarom eigenlijk? "Ze is te correct"

82fd9058acb85ad1881e807d8984cf5e

Financial Times: Trump-mensen hebben gesprekken met extreme Canadese separatisten

1286701502

3 grote blunders die de geschiedenis bijna veranderden

Loading