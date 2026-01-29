EU wil arbeidsmigratie inzetten om economie te versterken

Brussel wil tekorten op de arbeidsmarkt dichten door meer in te zetten op legale migratie. "De EU moet ernaar streven de aantrekkelijkste plek te worden in de wereldwijde concurrentie om talent", schrijft de Europese Commissie in haar donderdag gepresenteerde migratiestrategie voor de komende vijf jaar. Hiermee versterkt de EU haar concurrentievermogen, aldus de Commissie.

Een van de manieren waarop ze talenten van buiten de EU wil binnenhalen, is het vereenvoudigen en versnellen van regels en procedures voor arbeidskrachten waaraan de EU behoefte heeft. Diploma's of kwalificaties van niet-EU-landen moeten ook sneller worden erkend.

De integratie van deze migranten in de EU-landen moet worden verbeterd. Daarvoor wil de Europese Commissie geld uittrekken.

Illegale arbeid en uitbuiting van arbeidsmigranten moet worden bestreden, stelt de Commissie.