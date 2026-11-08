Oostenrijkse vrouw onder doden bij schietpartij in Poolse Krakau

WARSCHAU (ANP/AFP) - Onder de dodelijke slachtoffers van de schietpartij in de Poolse stad Krakau was een 51-jarige Oostenrijkse vrouw, zei Krzysztof Kleczar, gouverneur van de regio Klein-Polen, zondag tegen verslaggevers. Zaterdag opende een man in militaire kleding in het historische stadscentrum willekeurig het vuur op een plein, waardoor zes doden vielen.

Kleczar zei ook dat een Britse staatsburger, van wie zaterdag al bekend werd dat hij bij de aanval was omgekomen, 32 jaar oud was. De vier andere slachtoffers hadden de Poolse nationaliteit.

De Poolse autoriteiten hebben een terrorismeonderzoek geopend. De motieven van de inmiddels aangehouden verdachte moeten nog worden opgehelderd. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Marcin Kierwiński houdt de man, een twintiger, er "zeer radicale" denkbeelden op na.