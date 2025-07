Doodgeschoten vrouw Gouda deed in juni aangifte tegen ex-partner

GOUDA (ANP) - De 39-jarige vrouw die dinsdagmiddag werd doodgeschoten in Gouda deed begin vorige maand aangifte tegen haar ex-partner, de waarschijnlijke schutter. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) in Oost-Brabant na berichtgeving door NU.nl. Hij werd op 2 juni aangehouden wegens mishandeling van de vrouw en wapenbezit.

De 53-jarige man uit Eindhoven is op 5 juni voorgeleid aan de rechter-commissaris en twee weken vastgehouden. Het OM maakt op dit moment een tijdlijn met wat er voorafgaand aan de schietpartij is gebeurd.

Verschillende media melden op basis van bronnen dat de vrouw al enige tijd ondergedoken zat in een blijf-van-mijn-lijfhuis. Zowel de gemeente Gouda, de politie als het OM kan dat niet bevestigen.

De schietpartij vond dinsdag rond 15.30 uur op straat plaats, aan de Bosweg in de wijk Korte Akkeren. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Uren later werd de verdachte zwaargewond gevonden in de duinen van Scheveningen. Ook hij is overleden.