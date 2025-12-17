ECONOMIE
Hoge rechter geeft Van Weel gelijk in zaak Ethiopische vrouw

Samenleving
door anp
woensdag, 17 december 2025 om 11:12
anp171225097 1
DEN HAAG (ANP) - De Raad van State geeft demissionair asielminister David van Weel (VVD) gelijk in een rechtszaak die is aangespannen door een Ethiopische asielzoeker. De vrouw vroeg in 2022 asiel aan in Nederland, omdat ze bang was voor geweld in de Ethiopische regio Tigray. Maar volgens Van Weel was in de stad in die regio waar zij vandaan kwam, namelijk Mek'ele, geen sprake van willekeurig geweld en gewapend conflict. Dat heeft hij volgens de hoge bestuursrechter voldoende onderbouwd.
Daarmee zet de Raad van State een streep door een uitspraak van de rechtbank Amsterdam die juist in haar voordeel was. Die vond dat de minister beter hard moest maken dat in heel Tigray geen sprake was van willekeurig geweld.
Van Weel was het daarmee oneens en wees ook op het staakt-het-vuren dat sinds eind 2022 in de regio geldt. Hij vond ook dat de rechter beter onderscheid had moeten maken tussen de veiligheid in verschillende gebieden in Tigray. De Raad van State volgt hem daarin.
