Doodgestoken meisje van Eritrese afkomst, vermoedelijke dader Syrier

De 29-jarige man die is aangehouden voor betrokkenheid bij het doodsteken van een 11-jarig meisje in Nieuwegein zaterdag is afkomstig uit Syrië, woonachtig in Nieuwegein. Het meisje heeft ouders uit Eritrea.

"Over de aangehouden man is volgens mensen in de buurt recentelijk al zeker drie keer een melding gedaan bij de autoriteiten vanwege verward gedrag. De verdachte komt volgens hen uit Syrië", zo meldt De Telegraaf. De politie kan dit nog niet bevestigen, maar heeft deze signalen ook ontvangen. Zij onderzoeken dit momenteel.

Volgens de woordvoerder van de politie komt het meisje uit Nieuwegein, maar woonde ze niet in de Anemoonstraat. De politie bevestigt dat ze de Nederlandse nationaliteit had, maar net als haar ouders uit Eritrea kwam.

Vermoedelijk kende de twee elkaar niet.