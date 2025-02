Rechtse Wall Street Journal: handelsbeleid Trump het domste in de geschiedenis

De rechtse financiële krant WSJ haalt in zijn commentaar fel uit tegen de domme tariefoorlog die Trump begon. "President Trump vuurde zaterdag zijn eerste tariefsalvo af tegen die beruchte Amerikaanse tegenstanders ... Mexico en Canada. Zij krijgen een tarief van 25%, terwijl China, een echte tegenstander, 10% te verduren krijgt. Dit doet ons denken aan de oude grap van Bernard Lewis dat het riskant is om Amerika's vijand te zijn, maar dat het fataal kan zijn om zijn vriend te zijn.

De rechtvaardiging van Trump voor deze economische aanval op de buren slaat nergens op. De perschef van het Witte Huis, Karoline Leavitt, zegt dat ze “het mogelijk hebben gemaakt dat illegale drugs Amerika binnenstroomden”. Maar drugs stromen de VS al tientallen jaren binnen en dat zal zo blijven zolang Amerikanen ze blijven gebruiken. Geen van beide landen kan het stoppen.

Drugs kunnen een excuus zijn omdat Trump duidelijk heeft gemaakt dat hij gewoon van tarieven houdt. “We hebben de producten die zij hebben niet nodig", zei Trump donderdag. “We hebben alle olie die je nodig hebt. We hebben alle bomen die je nodig hebt, dus het timmerhout.”

Trump klinkt soms alsof de VS helemaal niets zou moeten importeren, dat Amerika een perfect gesloten economie kan zijn die alles thuis maakt. Dit wordt autarkie genoemd, en het is niet de wereld waarin we leven, of waarin we zouden moeten willen leven, zoals Trump misschien snel zal ontdekken.

Neem de Amerikaanse auto-industrie, die eigenlijk een Noord-Amerikaanse industrie is, omdat de toeleveringsketens in de drie landen sterk geïntegreerd zijn. In 2024 leverde Canada bijna 13% van de Amerikaanse import van auto-onderdelen en Mexico bijna 42%. Industrie-experts zeggen dat een voertuig dat op het continent wordt gemaakt, een 6 keer of meer heen en weer gaat over de grens, omdat bedrijven onderdelen inkopen en waarde toevoegen op de meest kosteneffectieve manieren.

En daar profiteert iedereen van. Het kantoor van de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger zegt dat de industrie in 2023 meer dan 809 miljard dollar toevoegde aan de Amerikaanse economie, of ongeveer 11,2% van de totale Amerikaanse productie, en “9,7 miljoen directe en indirecte Amerikaanse banen” ondersteunde. In 2022 exporteerde de VS voor $ 75,4 miljard aan voertuigen en onderdelen naar Canada en Mexico. Dat aantal sprong in 2023 met 14% naar $ 86,2 miljard, volgens de American Automotive Policy Council.

De invoerrechten zullen ook een chaos veroorzaken in de grensoverschrijdende handel in landbouwproducten. In r 2024 vormde de Mexicaanse voedselexport ongeveer 23% van de totale Amerikaanse import van landbouwproducten, terwijl Canada zo'n 20% leverde. Veel Amerikaanse topkwekers zijn naar Mexico verhuisd omdat het door de beperkingen op legale immigratie moeilijk is geworden om arbeiders te vinden in de VS. Mexico levert nu 90% van de avocado's die in de VS worden verkocht. Is Trump nu een avocado-nationalist?

Dan is er nog het vooruitzicht van vergelding, waarvan Canada en Mexico hebben laten zien dat ze weten hoe ze dat moeten doen voor maximale politieke impact.

Het ging onder andere om Californische druiven en wijn, kerstbomen en kersen uit Oregon, jam en gelei uit Ohio en soja uit North Dakota. Toen Trump in 2018 staal- en aluminiumtarieven instelde, boekte Mexico resultaten door dezelfde tactiek toe te passen en tarieven in te stellen op staal, varkensvleesproducten, verse kaas en bourbon.

De Canadese premier Justin Trudeau heeft beloofd dollar-voor-dollar te reageren op de Amerikaanse tarieven. Canada kan een grotere klap krijgen op het BBP omdat zijn economie zo veel kleiner is, maar Amerikaanse consumenten zullen de hap voelen van hogere kosten voor sommige goederen.

Als de handelsoorlog blijft voortduren, zal deze worden gekwalificeerd als een van de domste in de geschiedenis, concludeert de WSJ