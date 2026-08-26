Doodsoorzaak onbekend na autopsie op vermoedelijke lichaam Tyméo

ONHAYE (ANP/BELGA) - De doodsoorzaak van de twee gevonden overleden personen in België, waarschijnlijk het 5-jarige vermiste jongetje Tyméo en zijn vader, is nog niet bekend. Dat meldt het parket van Namen na autopsie op de lichamen.

Het parket stelt met "aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid" dat het gaat om de lichamen van Tyméo en zijn 29-jarige vader. DNA-onderzoek zal dat nog moeten bevestigen. Het parket kan ook nog geen verder uitsluitsel geven over wat er precies gebeurd is met het tweetal.

De twee waren sinds 27 juni vermist. Op maandag werd langs de N97 in Onhaye in het zuiden van België een lichaam gevonden, hoogstwaarschijnlijk van het jongetje. Het vermoedelijke lichaam van zijn vader werd de dag erna verderop langs dezelfde autoweg gevonden.

De auto van de vader werd een paar dagen nadat de vermissing was opgegeven, gevonden op de parkeerplaats van een lokale voetbalclub. Die lag ongeveer 2 kilometer verwijderd van de plek waar het eerste lichaam werd gevonden.