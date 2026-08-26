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Energiebedrijven niet bezorgd over gaslevering komende winter

Samenleving
door anp
woensdag, 26 augustus 2026 om 15:14
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DEN HAAG (ANP) - Energiebedrijven zijn op dit moment niet bezorgd dat Nederland te weinig gas heeft deze winter. Dat laat brancheorganisatie Energie-Nederland weten, nadat Gasunie eerder woensdag verwachtte dat ons land het vuldoel voor de gasvoorraden voor de winter niet gaat halen.
"Voor een koude winter is het gassysteem goed toegerust", licht een woordvoerder van Energie-Nederland toe. Daarnaast is de gasmarkt volgens hem Europees. "De vulgraad van Nederlandse gasopslagen alleen is daarom niet doorslaggevend voor de beschikbaarheid van gas." Verder spelen gasopslagen volgens hem een kleinere rol dan enkele jaren geleden, door de sterk toegenomen lng-importcapaciteit en het verminderde verbruik.
Doordat de gasprijs is gestegen sinds de blokkade van de Straat van Hormuz, is het voor marktpartijen minder aantrekkelijk geworden om de gasopslagen te vullen. Staatsbedrijf EBN helpt ze daar nu mee. Gasunie stelde onlangs dat de markt de voorraden te langzaam bijvult.
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