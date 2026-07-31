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Doodstraf voor oud-politiechef Sri Lanka om aanslagen

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 16:35
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COLOMBO (ANP/AFP) - Een rechtbank in Sri Lanka heeft een voormalige politiechef ter dood veroordeeld, omdat hij in 2019 dodelijke bomaanslagen in het land niet heeft weten te voorkomen. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie drie Nederlanders. Meer dan 500 mensen raakten gewond.
Een Indiase inlichtingendienst had op 4 april 2019 al gewaarschuwd voor een mogelijke zelfmoordaanslag door islamitische terroristen. De autoriteiten zouden toen geen actie hebben ondernomen. De aanslagen vonden datzelfde jaar plaats op 21 april en waren gericht op drie kerken en drie hotels.
De uitspraak volgde op een hoger beroep van de staat, nadat Pujith Jayasundara in 2022 werd vrijgesproken, net als de toenmalige minister van Defensie Hemasiri Fernando. De 66-jarige politiechef kan nog in hoger beroep gaan bij het Hooggerechtshof. Sri Lanka heeft sinds 1976 geen doodstraf meer uitgevoerd. De straffen worden doorgaans omgezet in een levenslange gevangenisstraf.
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