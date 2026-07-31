Trump: VS zullen op Ceuta lijken na verkiezingswinst Democraten

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft gereageerd op de aankomst van tienduizenden migranten in de Spaanse exclave Ceuta. Trump noemde het volgens Fox News "verschrikkelijk" en zei dat de Verenigde Staten hetzelfde lot wacht als de Democraten aan de macht komen.

"Als de Democraten aan de macht komen, zul je geen prettig leven leiden", zei Trump. Volgens hem dienen de beelden die werden gedeeld van de aankomst van de migranten als waarschuwing voor de VS.

Vicepremier JD Vance herhaalde die boodschap en zei dat de grenzen van zijn land er "godzijdank" niet meer zo uitzien. Hij sprak van "de invasie van het Westen" die mogelijk zou zijn gemaakt door "radicaal links globalistisch beleid". De regering-Trump hanteert een harde lijn op het gebied van migratie. Zo kwamen bij acties van immigratiedienst ICE recent meerdere mensen om het leven en gaat er veel geld naar de bouw van een grensmuur en uitzettingsoperaties.