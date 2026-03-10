ECONOMIE
Door Iran gesteunde groep in Irak meldt doden door aanval VS

Samenleving
door anp
dinsdag, 10 maart 2026 om 7:30
BAGDAD (ANP/AFP/RTR) - Een luchtaanval in het noorden van Irak heeft aan vier strijders van de groep Kata'ib al-Imam Ali het leven gekost, heeft de groep zelf bekendgemaakt. De aanval zou het werk zijn geweest van de Verenigde Staten.
Kata'ib al-Imam Ali wordt gesteund door Iran, dat al ruim een week door de VS en Israël wordt aangevallen. De doden vielen volgens de organisatie in Debs, in de noordelijke Iraakse provincie Kirkuk.
Het is niet voor het eerst dat in Irak doelen worden aangevallen. Daarbij zijn ook al zeker zeventien doden gemeld. De Duitse ambassade in de hoofdstad Bagdad maakte maandagavond bekend dat het personeel uit het land is weggehaald "vanwege de dreigingssituatie".
