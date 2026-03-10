Olieprijs zakt weg, beurzen halen opgelucht adem

De olieprijs is dinsdagochtend hard onderuitgegaan, nadat president Donald Trump verklaarde dat de oorlog met Iran “zeer snel” voorbij zal zijn en militair “zo goed als compleet” is. Brent, dat maandag nog even tegen de 120 dollar per vat tikte, dook terug richting 90–95 dollar.

Op de financiële markten sloeg de paniek prompt om in opluchting. Aandelen in Azië schoten omhoog, met uitschieters in Zuid-Korea en Japan, terwijl ook Chinese beurzen en de renminbi aantrokken. Wall Street sloot maandag al hoger nadat Trump had gesuggereerd dat er “militair niets meer over is” in Iran en dat de VS de oorlog in feite al gewonnen hebben.

Op de grond is van ontspanning echter weinig te merken. Iran’s Revolutionaire Garde houdt vol dat “het einde van de oorlog in Iraanse handen ligt” en bedreigt de Amerikaanse marine in de Straat van Hormuz, knooppunt voor olie en LNG. In en rond Teheran werden in de nacht meerdere fabrieken en infrastructuur geraakt, terwijl Bahrein melding maakt van een dode na een Iraanse raketaanval op een woongebouw.

Terwijl markten rekenen op een snelle ‘afrit’ uit het conflict, verschuift de echte frontlijn naar energiezekerheid, logistiek en politieke nervositeit – een cocktail die de komende dagen even explosief kan blijken als de raketten boven de Golf.