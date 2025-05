Door meivakantie minder mazelen verspreid via scholen

BILTHOVEN (ANP) - Doordat kinderen in de afgelopen weken meivakantie hadden, zijn de mazelen minder verspreid via scholen. Tijdens hun vakantie zouden mensen wel in het buitenland besmet kunnen raken, maar ook daar ziet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geen grotere toename dan voor de vakantie.

In de afgelopen week werden 28 nieuwe gevallen van mazelen geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met de afgelopen weken. Er zijn geen nieuwe clusters ontstaan.

De teller staat nu op 375 gevallen sinds het begin van het jaar. Dat is meer dan in de afgelopen tien jaar bij elkaar. Bij de meest recente landelijke uitbraak, in 2013, testten bijna 2700 mensen positief op mazelen.