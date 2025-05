Kallas: Gaza-plan Israël druist in tegen humanitaire beginselen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie maakt zich grote zorgen over het plan van Israël om de hulp aan Gaza aan particuliere beveiligingsbedrijven over te laten. Dat zou het Israëlische veiligheidskabinet zondag hebben besloten. Dat druist in "tegen de humanitaire beginselen, zoals die door VN-organisaties en humanitaire partners zijn onderstreept", stellen EU-buitenlandchef Kaja Kallas en Eurocommissarissen Dubravka Šuica (Middellandse Zeegebied) en Hadja Lahbib (Paraatheid en Crisisbeheer) in een gezamenlijke verklaring.

Israël moet de huidige blokkade van Gaza "onmiddellijk opheffen. Als bezettingsmacht is Israël volgens het internationaal recht verplicht om ervoor te zorgen dat de humanitaire hulp de bevolking in nood bereikt", zo staat in de verklaring.

Minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) wil dat de Europese Unie onderzoekt of Israël zich nog wel houdt aan de voorwaarden van het EU-Israël Associatieverdrag. Daarover wordt in de verklaring niets gezegd.