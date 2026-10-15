Door nazi's geroofde Kandinsky voor 32 miljoen geveild

LONDEN (ANP/DPA) - Het schilderij van de Russisch-Franse schilder Wassily Kandinsky Das bunte Leben heeft bij de veiling bij Christie's in Londen woensdag 27 miljoen pond (een kleine 32 miljoen euro) opgebracht.

Het schilderij heeft tientallen jaren in het Lenbachhaus Museum in München gehangen en werd in 2023 geclassificeerd als roofkunst.

Naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein en zijn vrouw Hedwig kochten het schilderij in 1927. Kort na het begin van de Duitse bezetting in Nederland, in oktober 1940, werd de collectie van Lewenstein geconfisqueerd. De Kandinsky kwam in bezit van Mondriaan-verzamelaar Sal Slijper. Diens weduwe verkocht het in 1972 aan de Bayerische Landesbank, waarna het ruim vijftig jaar lang te zien was in het Lenbachhaus in München.

Na de oorlog stelden de kinderen van het echtpaar Lewenstein alles in het werk om de geroofde collectie van hun ouders te traceren. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat het schilderij van Kandinsky roofkunst was. De Duitse bank gaf het in datzelfde jaar terug aan de erfgenamen. Die hebben het nu laten veilen bij Christie's.