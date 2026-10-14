Undercoverdocumentaire toont racisme en seksisme van Reform UK

LONDEN (ANP/RTR) - ‌Verschillende leden van de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage zijn te zien in een documentaire terwijl ze opmerkingen van racistische en seksistische aard en met een gewelddadige lading maken.

Het gaat om de documentaire 'Undercover: een jaar bij Reform', waarin bijvoorbeeld een partijlid dat campagne voert voor Reform UK Aziatische huiseigenaren "parasieten" noemt en anti-islamitische uitspraken doet. Een partijgenoot wil varkenskoteletten begraven op een plek waar een moskee gepland staat en een derde partijlid maakt seksistische opmerkingen over een partijgenote.

Reform UK heeft gezegd dat dit gedrag "onbehoorlijk" is en wordt onderzocht. De partij is gezakt in de peilingen sinds er berichten waren over onrechtmatig verkregen donaties en sinds de regerende Labour-partij wordt geleid door premier Andy Burnham en daardoor weer meer in de smaak valt bij de kiezer. In 2029 zijn de verkiezingen.

De documentaire is vanaf 18 oktober te zien.