Door projectiel geraakt containerschip gezonken bij Hormuz

LONDEN (ANP/RTR/AFP) - Een containerschip is bij de Straat van Hormuz geraakt door een projectiel en gezonken. Door een ander incident nabij de zeestraat zou ook een bulkschip aan het zinken zijn. Dit melden maritieme veiligheidsbronnen aan persbureau Reuters.

Volgens Iran raakte het containerschip GFS Pride een mijn die explodeerde en voer het "via een ongeoorloofde en gevaarlijke vaarroute".

Volgens de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) is de GFS Pride het tweede schip dat gezonken is sinds het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran op 28 februari. In een poging de olieprijzen hoog te houden om de midterms in de VS te beïnvloeden, past Iran nieuwe aanvalstactieken toe, aldus twee Iraanse functionarissen tegen Reuters.

Het bulkschip werd op 23 september al geraakt door een projectiel, maar "zou aan het zinken zijn na een mislukte reddingspoging", aldus de Britse maritieme risicobeheerder Vanguard.