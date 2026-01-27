ECONOMIE
Door Trump gesteunde Asfura geïnstalleerd als president Honduras

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 19:09
TEGUCIGALPA (ANP/AFP) - De conservatieve ondernemer en politicus Nasry Juan Asfura Zablah is na de gewonnen presidentsverkiezingen geïnstalleerd als president van Honduras. Asfura werd in zijn campagne geprezen door president Donald Trump.
Een poging om in 2021 president te worden verloor Asfura, maar twee maanden geleden won hij de stembusgang op het nippertje. Asfura, bijgenaamd 'Tito', komt uit een christelijke Palestijnse familie en was van 2014 tot 2022 burgemeester van de hoofdstad Tegucigalpa.
Het arme Centraal-Amerikaanse Honduras is ruim 2,5 keer groter dan Nederland en telt meer dan 10 miljoen inwoners. Het land kampt al jarenlang met zeer gewelddadige drugscriminaliteit.
