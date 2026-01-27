ECONOMIE
Vrouwen beschuldigd van bijten federale agenten in Minnesota

Samenleving
door anp
dinsdag, 27 januari 2026 om 19:13
MINNEAPOLIS (ANP) - De Amerikaanse federale autoriteiten beschuldigen twee vrouwen van geweld tegen federale agenten na de dood van Alex Pretti in de staat Minnesota. Ze zouden agenten in de vingers hebben gebeten, berichten lokale en landelijke media als NBC News en de Minnesota Star Tribune. In één geval zou een deel van de vinger zijn afgebeten.
De vrouwen van 27 en 37 worden verdacht van het mishandelen van agenten. Dat zou zijn gebeurd in de chaos die ontstond na de dood van verpleegkundige Pretti, die was doodgeschoten toen agenten hem in Minneapolis overmeesterden. Daarna verzamelde zich een menigte en kwam het tot een botsing tussen boze burgers en veiligheidstroepen. De vrouwen zijn al voorgeleid en voorlopig vrijgelaten, berichten media dinsdag.
De gebeurtenissen in Minnesota hebben landelijk voor onrust gezorgd en protesten tegen vreemdelingenpolitie ICE geleid. De dood van Pretti volgde op het doodschieten van een andere Amerikaanse burger, Renée Good, begin januari.
