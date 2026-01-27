Stichting Anne Frank niet eens met Holocaust-vergelijking in VS

AMSTERDAM (ANP) - Het vergelijken van de omstreden Amerikaanse immigratieacties met gebeurtenissen tijdens de Holocaust doet geen recht aan het verleden, en ook niet aan het heden. Dat zegt directeur Ronald Leopold van de Anne Frank Stichting in reactie op opmerkingen van de Amerikaanse gouverneur Tim Walz van Minnesota.

Walz haalde zondag het verhaal van Anne Frank aan, nadat een dag eerder Alex Pretti in de stad Minneapolis was doodgeschoten door een federale agent van de grenswacht. Eerder deze maand werd in dezelfde stad Renee Good doodgeschoten door immigratiedienst ICE.

"Er zijn kinderen in Minnesota die zich in hun huizen verstoppen, bang om naar buiten te gaan", zei Walz over het rigoureuze optreden van de landelijke politiediensten in zijn staat. "Velen van ons zijn opgegroeid met het lezen van het verhaal van Anne Frank. Iemand gaat dat kinderverhaal over Minnesota schrijven", aldus de gouverneur, die wil dat president Donald Trump de agenten weghaalt.

Terughoudend

"Het verhaal van Anne Frank laat zien wat de gevolgen kunnen zijn van discriminatie en de desastreuze impact van het buitensluiten en vervolgen van specifieke groepen", zegt Leopold van de Anne Frank Stichting. Hij begrijpt de neiging om parallellen te trekken. "Maar we moeten terughoudend zijn met het rechtstreeks vergelijken en het op één lijn stellen van hedendaagse gebeurtenissen met de Holocaust."

Volgens de directeur is zo'n vergelijking vaak niet effectief, omdat een tragische gebeurtenis ondergesneeuwd raakt door de discussie of de vergelijking wel terecht is. "Dat leidt ertoe dat dergelijke parallellen aan beide geen recht doen, noch aan de Holocaust, noch aan de hedendaagse gebeurtenis."

'Leren van het verleden'

Leopold citeert woorden van Annes vader Otto Frank om mensen aan te moedigen wel van de geschiedenis te leren: "Wij kunnen niet meer veranderen wat er is gebeurd. Het enige wat we kunnen doen is leren van het verleden en beseffen wat discriminatie en vervolging van onschuldige mensen betekent."

Het Amerikaanse Holocaust Memorial Museum in Washington verwierp op sociale media de vergelijking van Walz. Het museum gaf aan dat Anne Frank enkel en alleen werd vervolgd en vermoord vanwege haar Joodse afkomst. "Ondanks de spanningen in Minneapolis is het uitbuiten van de Holocaust diep kwetsend, vooral nu antisemitisme weer in opkomst is."