ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Door Trump gesteunde kandidaat wint zetel Marjorie Taylor Greene

Samenleving
door anp
woensdag, 08 april 2026 om 8:39
anp080426067 1
ATLANTA (ANP) - De Republikein Clay Fuller, een voormalig aanklager die werd gesteund door president Donald Trump, heeft dinsdag een beslissende tweede stemronde in de Amerikaanse staat Georgia gewonnen. Hij volgt hiermee de conservatieve politica Marjorie Taylor Greene op in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, zo meldt NBC News.
Fuller, een voormalig officier van justitie in het noordwesten van Georgia, versloeg Shawn Harris, een gematigde Democraat die had geprobeerd ontevreden Trump-kiezers voor zich te winnen in het conservatiefste district van de staat.
De tweede stemronde van dinsdag was noodzakelijk, omdat geen van de kandidaten een absolute meerderheid had behaald tijdens de tussentijdse verkiezing op 10 maart. Die verkiezing werd gehouden nadat Greene in januari was teruggetreden uit het Congres, te midden van een openlijke breuk met Trump.
loading

Loading