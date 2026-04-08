Starmer reist naar Golfregio na ingaan staakt-het-vuren

LONDEN (ANP) - De Britse premier Keir Starmer reist af naar de Golfregio na het ingaan van het staakt-het-vuren in het Midden-Oosten, meldt de BBC op basis van Downing Street. Starmer zal met de leiders in de regio onder meer praten over de heropening van de Straat van Hormuz en de rol die het Verenigd Koninkrijk daarbij kan spelen.

"Ik verwelkom het staakt-het-vuren dat vannacht is bereikt", schrijft Starmer op X over het akkoord dat Iran en de Verenigde Staten sloten. "Samen met onze partners moeten we er alles aan doen om dit bestand te steunen en in stand te houden, het om te zetten in een blijvende overeenkomst en om de Straat van Hormuz te heropenen."

De Amerikaanse president Donald Trump uitte eerder felle kritiek op Starmer, omdat de Britten in zijn ogen meer hadden moeten bijdragen aan de militaire operatie tegen Iran. De Britse premier benadrukte dat dit niet zijn oorlog was.

Het is nog niet duidelijk wanneer Starmer precies naar de Golfregio gaat en welke landen hij zal aandoen.