Lijsttrekker Struijs blij dat '50-plussers weer stem krijgen'

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:40
anp291025350 1
DEN HAAG (ANP) - Dat 50PLUS in de eerste exitpoll twee zetels heeft gehaald, geeft "heel veel hoop", zegt lijsttrekker Jan Struijs van de ouderenpartij. "Eindelijk, eindelijk, eindelijk maken al die 50-plussers een kans dat hun stem echt wordt gehoord in Den Haag."
50PLUS, dat nu niet vertegenwoordigd is in de Tweede Kamer, kwam in de eerste exitpoll uit op twee zetels. "We zijn er nog niet, maar we zijn een heel eind, we zijn er bijna", aldus Struijs, die naar eigen zeggen de hele avond de voorlopige uitkomsten blijft monitoren. "Maar de kop is eraf."
