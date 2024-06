Doorbraak premier Sunak blijft uit bij laatste 'premiersdebat'

LONDEN (ANP) - Het laatste grote debat voor de Britse verkiezingen lijkt voor de Britse premier Rishi Sunak geen gamechanger te zijn geweest. Zijn Conservatieve Partij loopt ver achter in de peilingen en Sunak ging ook volop in de aanval, maar de BBC bericht dat uit peilingen naar voren komt dat zijn rivaal Keir Starmer van Labour door kijkers iets beter is beoordeeld.

YouGov vroeg 1716 kijkers om hun mening en zij zagen geen duidelijke winnaar na het 'premiersdebat' bij de BBC, schrijft de Britse omroep. Toen ze de vraag kregen wie ze los van hun eigen politieke voorkeuren het beste vonden debatteren, was de uitkomst 50/50. Wel vonden de kijkers Starmer vriendelijker en betrouwbaarder overkomen. In een andere peiling met 1525 respondenten vond 56 procent Starmer de winnaar.

De uitslag is een tegenvaller voor premier Sunak, wiens conservatieven na veertien jaar aan de macht afstevenen op een zware verkiezingsnederlaag. Hij kreeg maar twee keer de kans om op televisie te debatteren met zijn centrumlinkse rivaal Starmer. De premier had aangestuurd op zes debatten met de oppositieleider, maar die voelde daar niets voor. Zijn Labourpartij staat in peilingen ruim 20 procentpunten voor op de regerende Tories.

Sunak maakte in mei bekend dat op donderdag 4 juli parlementsverkiezingen gehouden zouden worden. Zijn campagne verliep meteen al moeilijk. Het leidde tot hoon dat de premier nieuwe verkiezingen aankondigde terwijl hij in de stromende regen stond. De afgelopen twee weken ontstond ophef toen duidelijk werd dat er onderzoeken zijn ingesteld naar partijgenoten van Sunak die geld zouden hebben ingezet op de verkiezingsdatum.