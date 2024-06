Volgens databureau wordt Oranje derde op EK

Hoewel het Nederlands elftal er niks van bakte tegen Oostenrijk zijn de kansen op de Europese titel gestegen. We staan nu op een derde plaats.

Volgens sportdatabureau Nielsen's Gracenote heeft Nederland 11,6 procent kans om Europees kampioen te worden. Daarmee moeten we alleen Spanje (17 procent) en Duitsland (12,8 procent) voor laten gaan.

Nederland heeft geluk: Oranje zit aan de goede kant van het speelschema. In de andere helft zitten de betere ploegen als Spanje, Duitsland, Frankrijk, Portugal en België. In de achtste finale krijgen we Roemenië tegenover ons, ook een mazzeltje. Winnen we daarvan dan krijgen we in de kwartfinale Oostenrijk of Turkije als tegenstander, eveneens geen topploegen.

Maar bondscoach Ronald Koeman zei dat Oranje toch echt een stuk beter moet gaan voetballen. "Anders gaan we het hier tegen geen enkele tegenstander redden."