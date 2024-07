Dorpsvereniging Giethoorn vreest dat piekdagen te druk worden

GIETHOORN (ANP) - Inwoners van Giethoorn vrezen dat het op de piekdagen waarop duizenden toeristen het pittoreske dorp bezoeken te druk wordt en de veiligheid daardoor in het geding komt. Op die dagen zijn er amper verkeersregelaars en is het ook moeilijker voor de hulpdiensten om in actie te komen, zegt penningmeester Bert Meijerink van de Vereniging Dorpsbelangen Giethoorn 't Gieters Belang. Op de drukste dagen komen tussen de 20.000 en 30.000 toeristen naar de Overijsselse plaats, zegt Meijerink.

Volgens de gemeente Steenwijkerland, waar Giethoorn onder valt, bezochten vorig jaar anderhalf miljoen mensen het dorp, dat door zijn waterwegen en bruggetjes ook wel bekendstaat als 'Hollands Venetië' en ongeveer 2800 inwoners heeft. Meijerink noemt het massatoerisme enerzijds "een zegen" voor Giethoorn, maar geeft ook aan dat het nadelen met zich meebrengt, zoals geluids- en parkeeroverlast en dus toegangswegen die dichtslibben voor hulpdiensten.

Meijerink vergelijkt de drukte op een piekdag in Giethoorn met die bij een voetbalwedstrijd of festival waar ook duizenden mensen op afkomen. "Je wilt niet weten hoeveel veiligheids- en hulpdiensten daar dan bij aanwezig zijn. In Giethoorn is het dan met hooguit twee verkeersbegeleiders 'business as usual'. Op dat soort dagen mag er best wel wat meer aandacht zijn voor de veiligheid en begeleiding van de bezoekersstromen."

Meer incidenten

Volgens de dorpsvereniging gaat het om ongeveer veertig piekdagen per jaar. 't Gieters Belang heeft het vermoeden dat het op die dagen steeds drukker wordt en er daardoor ook meer incidenten zijn.

Penningmeester Meijerink stelt dat de gemeente Steenwijkerland tegen dezelfde problemen aanloopt met beheersbaar houden van de drukte. "Ook de gemeente worstelt met het vinden van de correcte balans tussen de geneugten van het toerisme en het beheersen van excessen. Met de voorspelde groei van het toerisme in Nederland en Giethoorn is dit wel een onderwerp dat wij fanatiek en nadrukkelijk in de gaten houden." De gemeente Steenwijkerland geeft aan nog geen reactie te kunnen geven.