Douane onderschept iets minder coke in afgelopen halfjaar

ROTTERDAM (ANP) - De douane heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 15.600 kilo cocaïne in de Nederlandse zeehavens onderschept. Dat is 400 kilo minder dan in de eerste zes maanden van 2024.

In de haven van Rotterdam daalde volgens de douane de hoeveelheid onderschepte coke met de helft tot 5870 kilo. Het aantal vangsten bleef nagenoeg gelijk, alleen werd de cocaïne vaker in kleinere hoeveelheden aangetroffen.

Daar staat tegenover dat in de haven van Amsterdam afgelopen halfjaar een grote vangst werd gedaan van 4500 kilo cocaïne. In de haven van Vlissingen werd in zes maanden 4140 kilo onderschept, dat is ongeveer net zoveel als vorig jaar.

Verder meldt de douane dat er op de luchthavens minder smokkelaars zijn aangehouden. Ook de gevonden coke in de luchtvracht was dit halfjaar minder dan een jaar geleden. Hetzelfde geldt voor het aantal onderschepte brieven en pakketten met drugs (veelal xtc/mdma, lsd en amfetamine).

Verder onderschepte de douane nog 96 miljoen illegale sigaretten. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren.