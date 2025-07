Trump trapt viering 250 jaar onafhankelijkheid af in Iowa

DES MOINES (ANP) - Tijdens een toespraak in de Amerikaanse staat Iowa vierde president Donald Trump donderdag dat zijn grote uitgavenwet is aangenomen. Trump trapte in Des Moines het feestjaar voor 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid af. Hij noemde de wet een "fenomenale overwinning" voor de VS.

De wet, bekend als One Big Beautiful Bill, werd donderdag door het Huis van Afgevaardigden aangenomen. Volgens critici profiteren vooral de rijken van de wet, terwijl sociale vangnetten verder worden afgebroken en de staatsschuld flink zal toenemen.

In zijn toespraak had Trump het ook over arbeidsmigranten die seizoenswerk doen in de VS. Zij mogen volgens Trump in de VS blijven als de boeren voor wie ze werken garant willen staan. Trump beloofde ook de hotelindustrie daarmee te helpen.

Trump sprak van een betere toekomst waarin Amerikanen geen erfbelasting hoeven te betalen. Hij verwees naar bankiers als "shylocks", wat vertaald kan worden als woekeraar en een antisemitische lading heeft.