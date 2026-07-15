Douane voert druk op tegen sigarettensmokkel

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse douane heeft in de eerste zes maanden van dit jaar 106 miljoen illegale sigaretten onderschept, het merendeel in zeecontainers. "De smokkel van tabaksproducten is naast cannabis een vast verdienmodel van criminelen geworden", meldt directeur-generaal van de douane, Nanette van Schelven. De hoge accijns op tabaksproducten maakt de smokkel aantrekkelijk. In heel 2025 werden bijna 255 miljoen illegale sigaretten onderschept.

Voor de tweede helft van dit jaar is de douane van plan de smokkel van tabaksproducten sterker te bestrijden. Het combiteam Smoke, een samenwerkingsverband met de FIOD, wordt het komende halfjaar uitgebreid. Op Schiphol wordt sinds kort een algoritme ingezet dat bij het scannen van koffers kan zien of er vermoedelijk meer dan een slof sigaretten in zit. Dat is de maximaal toegestane hoeveelheid voor reizen vanuit buiten de EU.

De douane onderschepte de eerste helft van dit jaar verder 19.332 kilo cocaïne en 7894 kilo cannabis, respectievelijk een stijging van 20 procent en een daling van 62 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het is nog te vroeg om van een trendverandering te spreken. Grote vangsten kunnen de jaarlijkse resultaten nog beïnvloeden, aldus een douanewoordvoerder. In 2025 werd in totaal 24.500 kilo cocaïne en 65.500 kilo cannabis onderschept.

De douane stuit op een steeds grotere diversiteit aan smokkelmethodes. Schiphol en de Rotterdamse haven blijven de belangrijkste knooppunten voor drugssmokkelaars. Maar ook kleinere havens worden gebruikt. Zo signaleerde de douane dit jaar een zogeheten drop-off bij Zeeland. Daarbij loost een groot schip drugspakketten in het water, die later door kleinere boten worden opgepikt.