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Geen controles meer bij grens tussen Spanje en Gibraltar

Samenleving
door anp
woensdag, 15 juli 2026 om 4:37
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GIBRALTAR (ANP) - Er is een nieuw tijdperk aangebroken voor de betrekkingen tussen Spanje en het kleine Britse gebied Gibraltar: de grenscontroles, die lange tijd voor spanning en frustratie zorgden, zijn opgeheven. Kort na middernacht staken enkele tientallen mensen en voertuigen vanuit Spanje de grens over zonder douanecontrole te ondergaan.
Honderden mensen waren voor de gelegenheid samengekomen en zwaaiden met Spaanse vlaggen. Fabián Picardo, de premier van Gibraltar, verklaarde: "Europa is terug."
Gibraltar, een Brits gebied met zelfbestuur aan het zuidelijkste puntje van het Iberisch schiereiland, heeft zo'n 40.000 inwoners. Dagelijks steken ongeveer 15.500 werknemers vanuit Spanje de grens over om er te werken. De grenscontroles leidden vaak tot lange wachtrijen.
Dankzij een akkoord dat Brussel en Londen sloten na de Britse uittreding uit de Europese Unie in 2020, zijn de grenscontroles nu afgeschaft. De overeenkomst werd dinsdag in Brussel ondertekend.
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